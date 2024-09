Venezia 81: il Leone d’Oro a Pedro Almodóvar e tutti i premiati

Nella cerimonia del 7 settembre ecco a chi sono stati assegnati i prestigiosi premi Alessandro Alicandri







La 81ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si chiude il 7 settembre dopo 10 giorni di grande cinema e ospiti italiani e internazionali di pregio. Il film di apertura è stato "Beetlejuice Beetlejuice" di Tim Burton e si è chiuso con "L'orto americano" di Pupi Avati. La giuria internazionale è presieduta dall'attrice francese Isabelle Huppert. Ecco quindi tutti i premiati in lista.

Venezia 81 - Tutti i premiati

Leone d'oro al miglior film: La stanza accanto (The Room Next Door), regia di Pedro Almodóvar

Leone d'argento - Gran premio della giuria: Vermiglio, regia di Maura Delpero

Leone d'argento - Premio speciale per la regia: Brady Corbet per The Brutalist

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Vincent Lindon per Jouer avec le feu

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Nicole Kidman per Babygirl

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Murilo Hauser ed Heitor Lorega per Ainda estou aqui

Premio speciale della giuria: Ap'rili, regia di Dea K'ulumbegashvili

Premio Marcello Mastroianni: Paul Kircher per Leurs enfants après eux