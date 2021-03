I vincitori dell’Oscar come “miglior film” degli ultimi 10 anni

Il 2020 ha visto trionfare (con quattro Oscar, tra cui anche quello alla regia) un film sudcoreano, “Parasite”, per la regia di Bon Joon-ho. Una commedia thriller che è un vero viaggio sulle montagne russe e ci porta magistralmente dalla risata alla commozione, senza scordare efficacissimi momenti di tensione. Racconta la storia dei membri famiglia Kim, poveri in canna ma pieni di risorse, che riescono a insinuarsi nella vita della ricchissima famiglia Park. A sottolineare una scena clou del film c’è nientemeno che “In ginocchio da te” di Gianni Morandi e, nonostante il regista non conoscesse il significato del testo, ha sullo spettatore un effetto spiazzante che rimane impresso.

Il film è stato presentato alla 72esima edizione del Festival di Cannes, è stato il primo film sudcoreano a vincere la Palma d’oro e a essere canditato ai premi Oscar. Con la vittoria come miglior film è diventato anche il primo lungometraggio non in lingua inglese ad aggiudicarsi il premio più ambito.

Gli altri film in nomination nel 2020: