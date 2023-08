Moira Mazzantini: «I miei attori? Sono come figli da far crescere»

Ci racconta il suo mondo: quello delle agenzie di cinema. E quanto è delicato il lavoro con gli artisti La manager Moira Mazzantini con Stefano Accorsi Paolo Fiorelli







Li abbiamo visti all’opera nella serie di Sky “Call my agent - Italia”. Li sentiamo citare continuamente in articoli e interviste. Ma... com’è veramente la vita degli “agenti di cinema”? Lo abbiamo chiesto a una delle più importanti in Italia: Moira Mazzantini, fondatrice della Tna, società che cura gli interessi di decine di artisti, da Kasia Smutniak a Luca Zingaretti, da Stefano Accorsi a Marco Giallini, da Penélope Cruz a Vittoria Puccini.

Buongiorno Moira. Ci dice cosa fa, davvero, un agente di cinema?

«Aiuta il suo cliente a costruire la carriera. Controlla i contratti, legge le sceneggiature. Lo propone quando un produttore o un regista cerca l’interprete giusto per un personaggio. E lo protegge dai rischi».

Quali rischi?

«Raggiunto un certo livello, a un attore viene proposto di tutto. Il rischio è di fare le scelte sbagliate, durare quei due o tre anni e poi sparire. Invece bisogna scegliere un percorso. È come crescere i figli secondo le loro possibilità e inclinazioni. E spesso sono più importanti i “no” che i “sì”».

Dove l’intervento di un agente è più delicato?

«Nella scelta delle sceneggiature, soprattutto degli esordienti. Se ti chiama un regista come Marco Bellocchio c’è poco da dubitare. Ma se è un giovane che non ha mai diretto un film? Io parto sempre dalla sceneggiatura. Credo di aver letto più sceneggiature di chiunque in Italia: 10 a settimana per 39 anni. Faccia un po’ il conto... (fa circa 20 mila, ndr)».

Lei come è diventata un’agente?

«Avevo una laurea in Storia del jazz e non sapevo nulla di questo mestiere. È stata mia sorella Margaret (oggi famosissima scrittrice, ndr), che allora faceva l’attrice, a dirmi: “Tu devi fare l’agente”. Ho cominciato come segretaria e ho scoperto che aveva ragione: questo mestiere mi piace. E poi vengo da una famiglia di artisti, capisco le loro fragilità. Il lavoro dell’attore ti espone: qualcuno scrive delle frasi o una scena sensazionale, ma sei tu che ci metti la faccia, e non è così facile!».

Che qualità servono?

«Per fare bene l’agente ti deve piacere stare dietro le quinte. E a me piace, lo trovo molto più rilassante. Poi devi avere empatia con le persone. E studiare i tecnicismi, per esempio come è fatto un contratto di spettacolo in tutti i suoi dettagli. Ma soprattutto, devi far succedere le cose».

Che tipo di rapporto c’è tra agente e artista?

«Intenso, ma sempre di lavoro. Se mangiamo insieme una pizza, è per parlare di un ruolo. L’agente è anche un sostegno e serve di più quando le cose vanno male: se ci sono problemi col regista, se la sceneggiatura è da rivedere... E se non hai preso quel premio a cui tenevi tanto, devo essere io a darti la notizia».

E che succede se su un ruolo si hanno idee diverse rispetto all’artista?

«Si litiga!».

E il pubblico? I fan?

«Il pubblico ama, ma è anche feroce. Si sentono tutti dei parenti. Ti avvicinano come se fossi loro fratello, come se dovessi farlo per forza, quel selfie”insieme».

Cosa pensa della serie “Call my agent”?

«Nel complesso è veritiera. Certo, ci sono tocchi di commedia. E un po’ troppe persone. Le agenzie non sono così grandi, almeno in Italia; ma la serie è nata in Francia, dove il cinema ha dimensioni industriali. Gli episodi di Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi li abbiamo costruiti insieme con gli sceneggiatori, e ho pescato dalla nostra esperienza. Stefano ha giocato sul fatto che è uno stacanovista. E Favino sul suo gusto di interpretare personaggi reali come Craxi o Buscetta (nella fiction interpreta Che Guevara e non riesce più a “uscire” dal personaggio, ndr)».

Ma se c’è un ruolo adatto a due suoi attori, che si fa? Sceglie lei a chi assegnarlo?

«Eh no, io chiedo sempre ai registi di farmi un nome e poi do la precedenza a quell’artista. Solo se sono indecisi faccio delle proposte. Anche perché gli attori sono tutti amici, chiacchierano tra loro e lo vengono a sapere».

A proposito, in “Call my agent” a un certo punto Stefano Accorsi sbuffa e protesta che «in questa agenzia gli accenti li può fare solo Favino!». Può succedere anche nella realtà? Insomma, qualcuno le fa mai “scene di gelosia”?

«Me le fa Giallini, che mi dice: “Tu pensi solo a Mastandrea”. Ma so che scherza. Marco è un’anima pura, sembra burbero ma è un tenerone. Ed è un buono che non sa dire di no anche alle proposte discutibili. E allora io lo proteggo: “Digli che è la tua agente che non vuole!”».

E ora scusi, ma non possiamo resistere alla curiosità di sapere come sono alcuni suoi clienti dietro le quinte. Luca Zingaretti?

«Io lo chiamo Lucone. “Non fare il Lucone” gli dico, perché a volte diventa un po’ fumino. Ma è buonissimo, ama moglie e figli pazzamente, un vero “family man”. E gli piace partecipare alla scrittura, intervenire nelle sceneggiature».

Avete deciso insieme di non fare più “Montalbano”?

«È stato molto difficile decidere di fermarsi. Ma sono passati più di 20 anni dal primo episodio e in questo tempo sono morti lo scrittore, il regista e l’autore principale. E non puoi fare Montalbano per tutta la vita».

Pierfrancesco Favino?

«Picchio (è il soprannome che gli ha dato il padre e lo chiamiamo tutti così) in testa ha un vespaio di idee. Non solo è un grande attore, ma ha proprio un talento speciale per i suoni. Ha l’orecchio assoluto, sente una voce e la rifà identica».

Una decisione speciale che avete preso insieme?

«Sanremo. Gli dicevano: “Ma che, sei matto?”. E Baglioni: “Io c’ho una paura tremenda, e te?”. Io gli ho detto: «Sappiamo entrambi che puoi farlo benissimo. Però ti deve andare. Nessun atteggiamento da grande attore che si presta a uno show popolare. Ti devi buttare. E lui si è buttato. Poi gli hanno chiesto di rifarlo e ha detto di no. Non è il suo mestiere. Ma quello è stato il suo matrimonio col pubblico».

Stefano Accorsi?

«È un ottimista. E un gran lavoratore, mai che dica “mi voglio riposare”. Col tempo è diventato sempre più autore, ha proposto lui la serie “1992-93-94”. Tutti ci dicevano: “Non te lo faranno mai fare”. E invece...».

Vittoria Puccini?

«La regista Cinzia TH Torrini aveva fatto cento provini per la protagonista di “Elisa di Rivombrosa” ma non era soddisfatta. Mi disse: “Non bastano, io voglio la Primavera di Botticelli!”. Risposi: “Ce l’ho io”. Ed era Vittoria. La conquistò subito, anche perché sul set lei è impeccabile, un soldatino».

Kasia Smutniak?

«Lei mi chiama “Call my agent”, come la serie. Una ragazza dal cuore puro e di grande dedizione. Ricordo che per girare “Allacciate le cinture” di Ozpetek è dimagrita tantissimo. La prima cosa che ha fatto dopo l’ultimo ciak è stata entrare in una pasticceria di Lecce e comprarsi quattro pasticciotti. Era felice come una bimba».

Penélope Cruz?

«È una donna estremamente pratica. Non ha un assistente e gestisce tutto via WhatsApp. Col marito (l’attore Javier Bardem, ndr) cercano di lavorare in date diverse perché ci sia sempre qualcuno a Madrid con i figli».

Ma non c’è un cliente che le sta antipatico?

«Non sarebbe mio cliente. Senza complicità è impossibile lavorare insieme».

Per concludere: ma davvero prendete la mitica “percentuale del 10 per cento”? O è un cliché di film e racconti?

«Assolutamente sì, la percentuale non si tocca. L’ha decisa Sam Cohn, il decano degli agenti, che diceva: “Al nostro cliente noi facciamo incassare 100 dollari e gliene lasciamo ben 90!”».