Morto lo scrittore Martin Amis

È morto venerdì nella sua casa in Florida, negli Stati Uniti. lo scrittore britannico Martin Amis, autore tra i più apprezzati della sua generazione. I suoi romanzi sempre caustici, eruditi e cupamente comici hanno ridefinito la narrativa britannica negli anni '80 e '90,

Mrtin Amis aveva 73 anni. La notizia della sua morte è stata resa nota solo dopo ventiquattro ore dalla morte, dal quotidiano americano New York Times che riporta le parole della moglie dello scrittore, Isabel Fonseca, anche lei apprezzata autrice, che ha rivelato che Amis soffriva da tempo per un tumore all'esofago che poi è stato la causa del decesso.

Con Salman Rushdie, Ian McEwan e Julian Barnes, Martin Amis è stato fra gli autori che ha ridefinito la scena letteraria britannica degli anni '80. Tra i suoi lavori più celebrati, il romanzo "'Money"'," del 1984. Molte sue opere sono state trasportate anche sul grande schermo. Per esempio, proprio in queste ore al Festival di Cannes, viene presentato il film “The Zone of Interest” del regista britannico Jonathan Glazer, tratto del suo omonimo romanzo del 2019.