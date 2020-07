Nemiche Amiche, 10 curiosità su film, cast e colonna sonora

04 Luglio 2020 | 15:30 di Marianna Ninni

Gli anni 90 sono stati un periodo florido per la carriera cinematografica di Julia Roberts, protagonista di tantissime commedie romantiche come Pretty Woman, Notting Hill, Se scappi ti sposo e Il matrimonio del mio migliore amico.



Quella che sembrava però un'attrice relegata al classico ruolo di fidanzatina d'America ha saputo presto stupire il pubblico con ruoli cinematgrafici di grande intensità e impatto emotivo. Uno tra i più commoventi è sicuramente quello di Isabel Kelly, rovina famiglie che porta via il marito a Jackie Harrison (Susan Sarandon) e il papà ai figli di quest'ultima nel commovente film Nemiche Amiche.



Odiata, insultata e maltrattata, Isabel diventerà fondamentale quando Jackie scoprirà di essere malata di cancro e cercherà, nel poco tempo che le resta a disposizione, il modo migliore per lasciare ai suoi figli gli insegnamenti più importanti e affidarli a una nuova guida che sia in grado di amarli e aiutarli nei momenti più importanti della loro vita.



Arrivato in sala nel 1998, a distanza di quasi vent'anni, Nemiche amiche resta ancora uno tra i più commoventi di tutti i tempi e se non lo avete ancora visto non vi resta che recuperarlo. Nel frattempo, qui, trovate 10 curiosità sul film, sugli attori e sulle canzoni della pellicola.

Quali nemiche? Nel film, i personaggi interpretati da Julia Roberts e Susan Sarandon sono in forte contrasto. Nella realtà, però, le due attrici sono grandi amiche e hanno cercato a lungo il modo per collabore insieme. Questo film è stata così una preziosa occasione per le due attrici di dividere il set insieme, interpretando di personaggi dalla forte carica emotiva.



La dedica Il film è dedicato alla memoria di Irene Columbus, madre del regista Chris Columbus, scomparsa a causa di un cancro un anno prima dell'uscita del film.

If I needed you La canzone cantata da Isabel a Ben in ospedale si intitola ?If I needed you? ed è stata realizzata da da Lyle Lovett, ex marito di Julia Roberts, nel 1998. La canzone è inserita nell'album ?Step inside this house?.



Un cast da Premio Oscar I tre protagonisti principali del film - Julia Roberts, Susan Sarandon ed Ed Harris- sono stati nominati tutti all'Oscar per aver interpretato il ruolo di un personaggio realmente esistito: Susan Sarandon ricevette la nomination per il ruolo di Sorella Helen Prejean in Dead Man Walking - Condannato a morte; Julia Roberts per aver interpretato Erin Brockovich nel film del 2000 ed Ed Harris per quello di Jackson Pollock in Pollock, altro film del 2000. Mentre la Roberts e la Sarandon hanno conquistato la statuetta, ad Harris non è andata così bene.

I due piccoli attori Meno riuscita la carriera dei due ragazzini protagonisti del film. Quanto meno quella del giovane Liam Aiken, oggi 26enne. Dopo aver interpretato il figlio minore di Susan Sarandon, Aiken ha recitato in Sweet November - Dolce novembre, Era mio padre e Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, ma non è riuscito a spiccare il volo. È andata meglio a Jena Malone vista in Into the Wild, Hunger Games, Vizio di forma, The Neon demon e presto anche in Animali Notturni.



Una strega indimenticabile In una scena del film Susan Sarandon indossa un cappello da strega, forse un omaggio a uno dei suoi ruoli precedenti: quello che la vede nei panni di una strega ne Le streghe di Eastwick, film del 1987 dove recita accanto a Cher, Michelle Pfeiffer e Jack Nicholson.



Cameo in famiglia La figlia di Chris Columbus, Eleanor Columbus, compare nel film in un breve cameo. La scena è quella girata nella classe di danza dove interpreta una delle bambine. La ragazzina, però, non viene citata nei credit del film.

Un nome che è una garanzia Le musiche originali del film sono state composte dal Premio Oscar John Williams, già autore di brani indimenticabili in film come Lo squalo, Star Wars, E.T..



Il film in giro per il mondo Il film è conosciuto all'estero con titoli completamente diversi: "Stay to My Side" in Spagna, "My Best Enemy" in Francia, "Side by Side" in Portogallo e Germania e Nemiche amiche in Italia.

