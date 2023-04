3 film italiani in gara al Festival di Cannes

Sono tre i titoli italiani in lizza per la Palma d'Oro alla 76a edizione del Festival di Cannes in programma dal 16 al 27 maggio. L'annuncio è stato dato dal direttore del festival Thierry Fremaux nel corso della conferenza stampa ufficiale (qui sopra nella foto assieme alla Presidente Iris Knobloch).

Nel dettaglio parliamo di “Il sol dell'avvenire” del regista Nanni Moretti, che sarà nelle sale dalla prossima settimana, “La chimera” di Alice Rohrwacher e “Rapito” di Marco Bellocchio. Era dal 2015 che l'Italia non aveva tre pellicole in gara, mentre per l'ultima Palma d'Oro vinta dai nostri colori dobbiamo risalire addirittura al 2001, proprio con Nanni Moretti che trionfò con “La stanza del figlio”.

“Il sol dell'avvenire” è ambientato negli anni 50 e 70 nel mondo del circo, “La chimera” racconta la storia di un archeologo inglese coinvolto in un traffico di reperti e “Rapito” ruota intorno alla storia di Edgardo Mortara, un bimbo ebreo che viveva a Bologna, forzato a crescere come un cristiano.