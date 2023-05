A Cannes sbarcano le star del cinema

Harrison Ford e Johnny Depp tra i super ospiti più attesi Paolo Fiorelli







Tocca a Johnny Depp inaugurare la 76a edizione del Festival di Cannes, che si tiene nella cittadina francese da martedì 16 a sabato 27 maggio. L’attore americano interpreta il re di Francia Luigi XV in “Jeanne du Barry”, che viene presentato fuori concorso, così come “Indiana Jones e il quadrante del destino”, che vede Harrison Ford impegnato nel capitolo conclusivo della celebre saga.

Grande attesa anche per Martin Scorsese e il suo “Killers of the flower moon” con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e un Brendan Fraser fresco dell’Oscar. Ben tre i film italiani in gara: “Rapito” di Marco Bellocchio, “La chimera” di Alice Rohrwacher e “Il Sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti.