A Maratea taglio del nastro per le “Giornate del cinema lucano”

Tra gli ospiti di "Marateale" Matt Dillon, Carlo Verdone, Nancy Brilli. I premiati sono Lillo, Remo Girone e Gianluca Mech Carlo Verdone Credit: © Ansa Antonella Silvestri







Ha preso il via il 27 luglio, “Marateale - Premio Internazionale Basilicata”, giunto alla sua tredicesima edizione. La kermesse si svolgerà a Maratea nell’hotel Santavenere, da sempre considerato tempio e testimone dell'incontro fra cinema e glamour, cultura e spettacolo.

Il programma della prima serata

Ad aprire la serata sarà la “Marateale Brass orchestra”; a seguire la proiezione del cortometraggio vincitore del "Millenium Award 2021", la premiazione dell'istituto tecnologico Villa d'Agri e dell'Accademia del Mediterraneo per la realizzazione del cortometraggio “Mondi Possibili” che vedrà la presenza di Alberto Barbera, direttore del "Festival di Venezia", e Beatrice Bulgari, presidente onorario di “Marateale”. E ancora la proiezione del cortometraggio "Ricordo Opaco" di Rosita La Rocca.

Tra le chicche della serata inaugurale ci sarà l'intervista di Monica Marangoni e Carolina Rey a Federico Zampaglione, artista poliedrico che, oltre a collezionare riconoscimenti sul fronte musicale come leader dei Tiromancino, continua a raccoglierne altrettanti anche come regista e sceneggiatore di apprezzate opere cinematografiche. Il suo ultimo lavoro cinematografico s’intitola “Morrison”, opera da lui diretta e liberamente tratta dal suo romanzo “Dove tutto è a metà”, scritto con Giacomo Gensini e pubblicato da Mondadori. Tra gli intervistati ci saranno Giglia Marra, attrice in “Morrison”, Luca Ward e Rocco Papaleo.

Nel consueto Spazio Giovani Janet De Nardis terrà conversazioni con l’attrice Alice Maselli, in procinto di tornare sul grande schermo con la pellicola “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” e con Luigi Piro per la presentazione della app “Check”.

Gli ospiti di "Marateale"

Ma le novità non finiscono qui. Ogni sera sul palco di “Marateale” che è in programma fino a sabato 31 luglio, saliranno numerosi artisti.

Cresce l’attesa per Matt Dillon (30 luglio) e Carlo Verdone (31 luglio). È prevista la presenza di Stefano Fresi, Lillo, Remo Girone, Giovanni Allevi, Arianna, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e altri artisti. Fino a sabato i protagonisti della kermesse cinematografica saranno anche protagonisti di masterclass, coordinate dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton.

Quest'anno ritireranno il premio Lillo e Remo Girone. A Gianluca Mech, già ospite del festival in passato, e Peppone Calabrese (Linea Verde) verrà conferito il premio speciale "Cinecibo".

Come partecipare

Lo staff assicura che “Marateale” si svolge nel rispetto delle normative Covid. Per accedere all'evento è necessario scaricare dal proprio store l'applicazione Ufirst e registrarsi. Coloro che non riusciranno ad accedere al Santavenere avranno la possibilità di seguire l’evento dai due maxi schermi, allestiti nella piazza principale del centro storico e del porto, messi a disposizione dall’amministrazione comunale.