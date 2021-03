A Roma continua la sfilata di star nel film “House of Gucci”

Non smette di attirare l’attenzione il cast stellare del nuovo film di Ridley Scott che dovrebbe uscire il 24 novembre 2021 Madalina Ghenea interpreta Sophia Loren Monica Agostini







Non smette di attirare l’attenzione il cast stellare del nuovo film di Ridley Scott “House of Gucci” che dovrebbe uscire (Covid permettendo) il 24 novembre 2021.

Gli attori protagonisti sono belli, vestiti in modo eccelso e stanno praticamente invadendo tutte le principali città d’Italia. Abbiamo già visto a Milano Lady Gaga e Adam Driver nei ruoli di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, il marito e imprenditore assassinato nel 1995.

Le riprese a Roma Madalina Ghenea interpreta Sophia Loren

Ora ci spostiamo a Roma, in via Condotti, dove si aggiungono due nuove celebrità: Al Pacino che interpreta Aldo Gucci, padre di Maurizio e geniale capo d’azienda della casa di moda. E Madalina Ghenea che invece è la bellissima Sophia Loren, con capelli vaporosi e occhiali da sole come li portava lei.