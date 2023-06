A Salina torna il “Premio Troisi”

Dal 16 al 18 giugno si svolgerà la dodicesima edizione. Tra gli ospiti Iacchetti, Andreozzi, Belvedere, Lante della Rovere, Barbareschi e Audio 2 Enzo Iacchetti Antonella Silvestri







Cresce l’attesa per la dodicesima edizione del “Premio Troisi” in programma dal 16 al 18 giugno a Salina. La manifestazione che celebra il comico napoletano di cui ricorrono i 70 anni dalla nascita, presenta un cast di stelle provenienti dal mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo. Gli attori Enzo Iacchetti, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi saranno premiati durante il Marefestival a Salina, l'isola siciliana dove è stato girato "Il Postino", l'ultima opera di Troisi. L'evento, ideato nel 2012 dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, si svolge nel comune di Malfa, guidato dal sindaco Clara Rametta, e ha come madrina Maria Grazia Cucinotta, protagonista del film candidato agli Oscar.

Enzo Iacchetti, comico, conduttore televisivo e dei volti iconici del programma "Striscia la Notizia" ha una carriera di successo nella televisione, al cinema, in teatro e nella musica. Michela Andreozzi è regista, attrice, sceneggiatrice e conduttrice, con una carriera variegata tra cinema, teatro, programmi televisivi e opere radiofoniche. Vittoria Belvedere, che ha esordito nel mondo dello spettacolo come modella, ha conquistato il grande schermo nel 1992 e ha raggiunto la popolarità con la conduzione del Festival di Sanremo nel 2002. Lucrezia Lante della Rovere vanta una lunga carriera con numerosi film, spettacoli teatrali e serie televisive, diretta da importanti registi italiani. Luca Barbareschi, attore, regista, sceneggiatore, produttore televisivo e cinematografico, conduttore, imprenditore e anche politico. Ha partecipato a oltre ottanta sceneggiati in tv e venti varietà. Attivo in teatro con numerose e importanti produzioni, ha girato numerosi film e ottenuto vari riconoscimenti. Per la sezione musica il “Premio Troisi” verrà assegnato agli Audio2 - Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro - . Il duo venne scoperto da Mina nei primi anni ’90 e prodotti dal figlio Massimiliano Pani. La collaborazione con la grande cantante italiana li portò al successo sia come autori di numerosi brani scritti apposta per lei sia come cantanti (“Acqua e sale”, “Specchi riflessi”, “Io ho te”, “Alle venti”, “Rotola la vita”). Per la loro interpretazione sono stati paragonati fin dall’inizio al duo Mogol – Battisti, anche grazie alla simile timbrica vocale di Donzelli.

Ma le sorprese non finiscono qui. Una serata sarà dedicata al regista Massimiliano Bruno che si è ritagliato uno spazio importante nella commedia italiana. E’ autore di diversi film come “Nessuno mi può giudicare”, “Viva l’Italia”, “Confusi e felici”, “Gli ultimi saranno ultimi”, “Beata ignoranza” e della trilogia di “Non ci resta che il crimine”, il cui ultimo episodio sarà proiettato sabato 17 giugno in piazza Immacolata.

Durante il Premio Troisi, saranno presentati film inediti, documentari e sono previste interviste e talk show oltre a presentazioni di libri e spettacoli, tutto ad ingresso gratuito. La conduzione degli eventi è affidata al direttore artistico Massimiliano Cavaleri assieme alla giornalista Nadia La Malfa e all'attore e giornalista palermitano Giovi Pontillo, coautore dell'evento.