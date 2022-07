A Vico Equense torna il Social World Film Festival

In programma fino al 10 luglio, quest'anno è dedicato a Monica Vitti Antonella Silvestri







Bagno di folla il 3 luglio, per l’inaugurazione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense in programma fino al 10 luglio. L’evento, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, è alla sua dodicesima edizione e prevede omaggi ai miti del passato, incontri con i protagonisti di oggi e opportunità per i talenti del futuro. Ieri, dicevamo, si è svolta la cerimonia di apertura con Toni Servillo che ha ricevuto il premio alla carriera.

Il 4 luglio è stata la volta del cast della serie tv “Mare Fuori” - Serena De Ferrari, Kyshan Wilson, Carmine Recano e il regista Ivan Silvestrini, poi Peppe Lanzetta, Mario Autore. Sul palco del Social World Film Festival saliranno il 5 luglio Marco D’Amore, Ludovica Francesconi. Il 6 luglio riflettori puntati su Francesco Di Leva e Michele Morrone. Il 7 luglio appuntamento con Mayra Pietrocola e Ronn Moss e con Lino Banfi che rivelerà il premio alla carriera. Stesso premio sarà assegnato l’8 luglio a Pupi Avati. Sempre l’8 luglio sarà la volta di Valeria Angione e Maggie Civantos, la Macarena della serie “Vis a Vis” di Netflix, madrina di questa edizione. La cerimonia di premiazione, in calendario il 9 luglio, si svolgerà come da copione: red carpet, incontri e dibattiti in presenza di autori, registi e protagonisti delle opere in concorso, e le attrici Jenny De Nucci e Francesca Montuori.

La kermesse di Vico Equense - il cui tema quest’anno è “Futuro. Avvenire, ripartenza, domani” - impegnerà due arene cinematografiche all’aperto per proporre grandi film e scoprire nuovi autori. Nel rinnovato atrio dell’antico palazzo di città, Sala Rossellini, verrà inaugurata una mostra fotografica dedicata a Monica Vitti, a cura di Giuseppe Alessio Nuzzo con la proiezione del reportage a lei dedicato a cura di Rai Teche.

Ogni sera il pubblico potrà scegliere tra due schermi. Nell’Arena Fellini, allestita nel complesso Santissimi Trinità e Paradiso, per la sezione “Grande Schermo” verrà proiettato “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson (4 luglio), “L’immortale” di e con Marco D’Amore (5 luglio), “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino (6 luglio), l’anteprima campana di “Viaggio a sorpresa - Surprise trip” di Roberto Baeli con Ronn Moss e Lino Banfi (7 luglio), e “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli (8 luglio). Nell’Arena Loren, in piazza Siani, verranno, invece proiettati i cortometraggi del concorso internazionale con la presenza degli ospiti di questa edizione presentati da Roberta Scardola, per un talk sul cinema a tematica sociale. Ogni serata sarà introdotta dal tributo a Monica Vitti tra clip dei suoi film e delle sue interviste, mentre il 9 luglio alle 18 verrà proiettato il documentario in suo omaggio, “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo, uno speciale sui 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e un ricordo dei 50 anni dall’uscita di “Totò a colori”, la cui prima scena fu girata proprio tra le strade della città che apre la Penisola Sorrentina.

Come da tradizione, gli ospiti d’onore firmeranno il Wall of Fame, monumento al cinema che vede già gli autografi in bronzo di Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Silvio Orlando, Stefano Accorsi, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta, Iain Glen e Itziar Ituno. Nel 2014 venne inaugurato il Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina: documenti, testimonianze fotografiche, reperti video di tutta la cinematografia girata in questi luoghi conservati nelle due sale dell’antico palazzo comunale di Vico Equense. Ancora qualche dato. Sono 121 le opere selezionate nelle 12 sezioni, competitive e non, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi tra cui 86 in anteprima, provenienti da 28 nazioni diverse dei cinque continenti, oltre a 348 titoli inseriti nel Mercato Europeo del Cinema Giovane e Indipendente. Un programma in 20mila minuti tra proiezioni in presenza e ondemand, e 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass, attività con le giurie.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia, Rai Teche, Rai Cinema Channel, Sky, Luce-Cinecittà, Medusa Film, Fondazione Cinema per Roma, Nuova Accademia di Belle Arti, Università del Cinema e delle Arti dello Spettacolo, conta sull’adesione della Film Commission Regione Campania.