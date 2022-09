Al cinema, un biglietto a 3 euro e 50!

Dal 18 al 22 settembre nelle sale l’iniziativa Cinema in festa Francesco Chignola







Pper cinque giorni più di 2 mila sale in tutta Italia parteciperanno all’iniziativa “Cinema in festa” offrendo al pubblico un’ottima occasione: quella di vivere le emozioni di un grande film a soli 3 euro e 50 per ogni biglietto.

Bisognerà aspettare il periodo compreso tra il 18 e il 22 settembre, durante il quale verrà applicata la tariffa ridotta in tutte le sale convenzionate (per scoprire quali, dovremo attendere i giorni precedenti).

Ma cosa potremo vedere al cinema? Intanto i grandi successi dell’estate che ancora troveranno posto nelle sale, come “Minions 2” che ha da poco superato i 10 milioni di euro di incasso. Ma anche i nuovi film che saranno appena usciti, come “Maigret” con Gérard Depardieu nei panni del detective, “Memory” con Liam Neeson, l’intenso “L’immensità” con Penélope Cruz e “Un mondo sotto social”, nuova avventura del duo comico I Soldi Spicci. L’iniziativa non si ferma qui, ma fa parte di un piano quinquennale e si ripeterà quindi fino al 2026. Buon cinema a tutti!