Al via il “Fara Film Festival” con Pupi Avati

Premi a Ornella Muti, Sergio Rubini, Asia Argento e omaggio a Francesco Nuti Antonella Silvestri







Fara in Sabina si prepara a brillare sotto le stelle con il ritorno dell'atteso appuntamento annuale dedicato al cinema. Dal 20 al 23 luglio, il borgo nel cuore del centro Italia ospiterà la quarta edizione del Fara Film Festival, un'emozionante vetrina internazionale per il cinema, l'arte e l'enogastronomia. L'evento, ideato da Riccardo Martini e prodotto dalla Martini Eventi in collaborazione con Alfiere Productions, gode del patrocinio del Comune di Fara in Sabina, della Provincia di Rieti e della Regione Lazio. Ogni sera, la splendida piazza Garibaldi diventerà il palcoscenico principale delle proiezioni che offriranno al pubblico un'esperienza unica con i grandi protagonisti del cinema italiano. L'inaugurazione avverrà il 20 luglio con la proiezione del film "Il figlio più piccolo", un'opera del regista Pupi Avati, che riunirà dopo tredici anni, lo stesso Avati e l'attore Nicola Nocella, vincitore del Nastro d'argento come migliore attore esordiente nel 2010.

Non solo proiezioni, ma anche momenti di confronto e dibattito: il 21 luglio, alle 18.30, in piazza Duomo, si terrà l'evento "Il cinema incontra le istituzioni", con la partecipazione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, insieme a esponenti istituzionali e culturali. Tra i protagonisti, oltre al maestro Pupi Avati, ci saranno Riccardo Martini, presidente del Fara Film Festival, Roberta Cuneo, Presidente della Provincia di Rieti, e altre figure di spicco.

Il Fara Film Festival renderà omaggio al talento e alla memoria dell'indimenticabile attore e regista Francesco Nuti, recentemente scomparso, proponendo il 21 luglio il film "Tutta colpa del paradiso", con la presenza dell'attrice protagonista Ornella Muti. Inoltre, l'evento ospiterà altre grandi personalità del cinema, tra cui Sergio Rubini, Asia Argento e molti altri.

Tra gli ospiti annunciati anche Ilenia Pastorelli, Denise Capezza, Dario Bandiera, Giuseppe Pirozzi, Maurizio Rigatti, Elda Alvigni, Armando Pizzuti, Adamo Dionisi, Chiara Baschetti, Selene Caramazza, Roberto Oliveri, Giada Benedetti, Luce Cardinale, Antonella Salvucci, Susy Laude, Adelmo Togliani e tanti altri. Le serate, condotte da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, saranno arricchite di momenti musicali, visione di cortometraggi e spot fuori concorso

Palazzo Martini in via della Repubblica diventerà il quartier generale dell'intera manifestazione, offrendo spazio per workshop, masterclass e incontri istituzionali. Giovedì 20 luglio si parte con il workshop di recitazione di Nicola Nocella alle 9.30. Venerdì 21 luglio il workshop del regista Maurizio Rigatti alle 9.30 e la masterclass di Ornella Muti alle 18.30. In programma sabato 22 luglio il workshop dell’attrice Elda Alvigni, seguito alle 18.30 dalla masterclass di Sergio Rubini. Nella giornata di domenica 23 luglio si parte con il workshop di Armando Pizzuti, si conclude alle 18.30 con la masterclass di Asia Argento. Ogni giorno dalle 16 alle 18 le proiezioni delle opere in gara. Le interviste sono affidate a Fabiola Dalla Chiara.

Ogni giorno dalle 16 alle 18 si potranno ammirare le opere in gara nel Festival dei cortometraggi, suddiviso in tre sezioni: Italia, Mondo e Animazione, con una particolare attenzione alle tematiche sociali e ambientali.

Tra i riconoscimenti anche la menzione speciale per la tematica sociale, il Premio Speciale Fara Film Festival e il Premio Mujeres nel Cinema. Tra le novità per i ragazzi dei workshop con professionisti come il casting director Armando Pizzuti, l’attrice Elda Alvigini, il regista Maurizio Rigatti e l’attore Nicola Nocella e dei panel con le Istituzioni per parlare di cineturismo, ambiente e politiche sociali. Riccardo Martini ha dichiarato che non vede l'ora di condividere con i residenti e i turisti che accorreranno a Fara in Sabina la nuova edizione del festival, che si prospetta sempre più glamour e attraente. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza formativa e promozionale, con l'introduzione di workshop e masterclass condotti da professionisti del settore come registi, casting director e acting coach. Inoltre, il festival accoglierà giovani videomaker provenienti da diverse regioni d'Italia, che avranno l'opportunità di realizzare video ambientati nella suggestiva cornice della Sabina. Il direttore artistico Daniele Urciuolo sottolinea l'importanza di queste iniziative che renderanno l'evento ancora più coinvolgente e stimolante per tutti i partecipanti.

Il Fara Film Festival si conferma, dunque, una straordinaria vetrina per talenti emergenti e professionisti del settore cinematografico, un evento glamour e coinvolgente che accoglie residenti e turisti con un ricco programma culturale e di intrattenimento. La partecipazione di illustri ospiti e la varietà di proposte renderanno questa edizione indimenticabile, confermando la kermesse come un'apprezzata manifestazione nel panorama culturale italiano.