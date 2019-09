Al via le riprese di “Non odiare”, con Alessandro Gassmann

11 Settembre 2019 | 14:06 di Antonella Silvestri

Sono iniziati in questi giorni, a Trieste, le riprese di “Non odiare” che segna il debutto nel lungometraggio di Mauro Mancini. Nel cast troviamo Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic e il piccolo Lorenzo Buonora.

La storia si svolge a Trieste luogo per tradizione contraddistinta da tante etnie e culture. Una città mitteleuropea dalle profonde radici ebraiche, testimoniate dall’antica sinagoga, dove, per la prima volta, si gira la scena di un film.

Qui, nel cuore della città, ai limiti dell’antico Borgo Teresiano, vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), un affermato chirurgo di origine ebraica che conduce una vita tranquilla, apparentemente risolta. Ha una compagna che lavora in Francia come reporter, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. I duri contrasti con il padre, un reduce dei campi di concentramento morto da poco, lo hanno portato, da anni, ad allontanarsi da lui.

Tornando dallʼallenamento settimanale di canottaggio, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un incidente stradale: ma quando scoprirà sul petto di questo un tatuaggio nazista, lo abbandonerà al suo destino e nel momento in cui arrivano i soccorsi sarà ormai troppo tardi. Il senso di colpa per la morte dell’uomo prende però il sopravvento. Una circostanza che spingerà il chirurgo a a rintracciare la famiglia del neonazista che vive in un complesso residenziale popolare, il cosiddetto “quadrilatero di Melara”: Marica, la figlia maggiore (Sara Serraiocco), Marcello (Luka Zunic), al suo primo ruolo da co-protagonista, il figlio adolescente contagiato anche lui dal seme dell’odio razziale e il “piccolo” Paolo (Lorenzo Buonora). Ma verrà la notte in cui, Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare…

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, che distribuirà il film in Italia. E’ stato realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Il regista Mauro Mancini, qui al debutto nel lungometraggio cinematografico, ha esordito nel 2005 con il cortometraggio “Il nostro segreto” vincendo vari premi e ha lavorato a vari corti di cui quattordici per la fondazione Telethon, a mini film, a video musicali per Simone Cristicchi.