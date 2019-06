Sono appena iniziate le riprese della nuova pellicola che si girerà in Puglia e in Lombardia per otto settimane

18 Giugno 2019 | 09:00 di Redazione Sorrisi

Aldo, Giovanni e Giacomo ritornano finalmente a recitare insieme. Sono appena iniziate, infatti, le riprese del loro nuovo film “Odio l’estate”, che si girerà in Puglia e in Lombardia per otto settimane. Stavolta i loro tre personaggi non si conoscono all’inizio, ma si incontrano durante una vacanza piena di equivoci.