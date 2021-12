Anche Paolo Sorrentino gareggia ai Golden Globe

Il 9 gennaio saranno consegnati i premi dell’Associazione della stampa estera a Hollywood Redazione Sorrisi







Il 9 gennaio saranno consegnati i Golden Globe, i premi dell’Associazione della stampa estera a Hollywood (composta da 90 membri di oltre 50 Paesi). Un trofeo il cui valore è oggi discusso, ma che, come da tradizione, inaugura la stagione dei premi cinematografici che si concluderà il 27 marzo con gli Oscar. I film che hanno portato a casa più candidature, ben sette, sono “Belfast” di Kenneth Branagh (ancora inedito in Italia) e “Il potere del cane” di Jane Campion (disponibile su Netflix).

Tra i film in lingua straniera non poteva mancare “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Passando alle nomination per la televisione, “Succession” (in onda su Sky e Now) ha ottenuto cinque candidature, mentre due titoli disponibili su Apple Tv+ (“Ted Lasso” e “The morning show”) ne hanno avute quattro.