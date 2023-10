Angelina Jolie sarà la divina Maria Callas

Alla regia il cileno Pablo Larraín. Nel cast, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino Paolo Fiorelli







La figura leggendaria di Maria Callas ha già ispirato il cinema e non poteva essere altrimenti. E ora tocca ad Angelina Jolie interpretarla: ecco la prima immagine del set a Parigi di “Maria”.

Nel cast del film ci sono anche gli italiani Valeria Golino (interpreta la sorella della Callas, Yakinthi), Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Dopo la Francia, le riprese si sposteranno in Grecia, poi a Budapest e a Milano. Il regista è il cileno Pablo Larraín, che ha dichiarato: «Sono estremamente emozionato di iniziare la produzione di “Maria”. Spero che questo film faccia conoscere la vita e il lavoro straordinario della Callas al pubblico di tutto il mondo grazie all’eccezionale sceneggiatura di Steven Knight. E ad Angelina, che si è preparata in modo brillante e straordinario».

Il regista è specializzato in ritratti biografici, come dimostra il successo dei suoi “Jackie” (su Jacqueline Kennedy) e “Spencer” (su Lady Diana). La sceneggiatura rivisita la storia tumultuosa e tragica della più grande cantante lirica del mondo, concentrandosi sui suoi ultimi giorni nella Parigi degli Anni 70. Basta un dettaglio per capire l’accuratezza del lavoro di Larraín: i costumi indossati da Angelina Jolie sono tutti basati sui capi reali indossati dalla Callas, provenienti dalla collezione d’archivio del costumista Massimo Cantini Parrini. Sono stati riprodotti senza usare nuova pelliccia, in accordo con Peta, l’organizzazione per i diritti degli animali. Tra i produttori internazionali, spicca anche l’italiana The Apartment di Lorenzo Mieli.