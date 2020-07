Anna Foglietta sarà la madrina del Festival di Venezia

08 Luglio 2020 | 17:09 di Giulia Ausani

Sarà Anna Foglietta a condurre le serate di apertura e chiusura della 77esima Mostra del cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre.

Foglietta aprirà la nuova edizione del festival la sera del 2 settembre sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 12 settembre, quando verranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della Mostra.

Anna Foglietta, che sarà presto al cinema al fianco di Sergio Castellitto nel film "Il talento del calabrone", è approdata al cinema dopo le esperienze televisive in "La Squadra" e "Distretto di polizia". Il suo primo film è "Sfiorarsi" di Angelo Orlando, del 2006, a cui seguono tra gli altri "Nessuno mi può giudicare" di Massimiliano Bruno (per il quale riceve il Nastro d'Argento come miglior attrice di commedia) e "Perfetti sconosciuti".

In tv l'abbiamo vista di recente in "Storia di Nilde", in cui interpreta Nilde Iotti, e nel 2016 in "La mafia uccide solo d'estate", la serie tratta dall'omonimo film.