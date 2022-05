“Avatar – La via dell’acqua”, il teaser trailer del sequel

Le prime immagini e le anticipazioni del nuovo film di fantascienza di James Cameron "Avatar - La via dell'acqua" Credit: © Disney Cecilia Uzzo







Ormai "Avatar – La via dell’acqua" è realtà: il sequel del kolossal fantascientifico di James Cameron ha inaugurato il conto alla rovescia con il primo trailer. Era il 2009 quando nei cinema uscì "Avatar" (di ritorno in sala il 22 settembre) che infranse tutti i precedenti record al botteghino, incassando oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, ottenendo più nomination all'Oscar e portando a casa i premi dell’Academy per effetti speciali, direzione artistica e fotografia. Dieci anni dopo "Avengers: Endgame" ha battuto il suo record al box office e a James Cameron è sembrato il momento migliore per annunciare non solo un sequel, ma più pellicole nel mondo di Pandora (che è anche diventato una delle attrazioni più famose nel parco a tema nel Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida).

Sono passati anni, ma adesso "Avatar 2" è realtà e approderà nei cinema il 14 dicembre 2022, riportando il pubblico nel mondo di Pandora. Il teaser trailer (svelato con l’uscita di "Doctor Strange nel Multiverso della follia") mostra le prime immagini e il protagonista Jake che afferma: «Questa famiglia è la nostra fortezza».

"Avatar – La via dell’acqua", la trama

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue e di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Il cast, tra ritorni e nuovi personaggi

Certa, anzi, certissima, la presenza di Sam Worthington e Zoe Saldana. Tornano a interpretare i protagonisti Jake e Neytiri, che nel frattempo hanno avuto dei figli. Tornano anche Sigourney Weaver – che in qualche modo interpreta nuovamente la dottoressa Grace Augustine – Dileep Rao, il dottor Max Patel, uno degli scienziati che viene in aiuto di Jake Sully e Joel David Moore, cioè Norm Spellman, un altro amico di Sully, e l'unico essere umano autorizzato a rimanere su Pandora dopo che sono stati espulsi alla fine del primo film. Infine, CCH Pounder sarà di nuovo Mo'at, il leader spirituale dei Na'vi.

Arrivano anche nuovi personaggi, per esempio quello interpretato da Kate Winslet, che torna così a lavorare con il regista che la lanciò come attrice con "Titanic". Nel trailer di "Avatar – La via dell’acqua" si vede Jake abbracciare i suoi figli e anche un umano, che naturalmente ha scatenato la curiosità del pubblico. Interpretato da Jack Champion, si tratta di Javier “Spider” Socorro: Spider è nato a Hell’s Gate (la base umana su Pandora vista nel primo film), ma è stato salvato e adottato da Jake e Neytiri, che lo hanno fatto diventare un membro della loro famiglia con i figli Na’vi Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Bliss).