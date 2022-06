“Barbie”, le prime immagini del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Le curiosità, il cast e le prime immagini del film live action dell'iconica bambola Mattel "Barbie" Credit: © Warner Bros. Cecilia Uzzo







I fan di tutte le età di "Barbie", iconica bambola della Mattel, aspettano con grande curiosità il film che dovrebbe uscire nel luglio del 2023 (per la precisione, il 21 nelle sale statunitensi, mentre ancora non c’è una data per i cinema italiani). Non stupisce, quindi, l’eco delle prime immagini dei protagonisti, Margot Robbie e Ryan Gosling, che interpretano Barbie e il suo fidanzato Ken.

A dirigere il film c’è Greta Gerwig, famosa per "Lady Bird" (2017), con cui ha vinto il Golden Globe per il Miglior film commedia o musicale e "Piccole Donne" (2019). La Gerwing si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura del film, insieme al marito Noah Baumbach. Il film è descritto come una commedia romantica, ispirata alla leggendaria bambola, di cui è il primo film live action.

Le prime immagini

Star del progetto è ovviamente lei, Barbie, interpretata da Margot Robbie, coinvolta anche come produttrice. A fine aprile 2022, insieme alla data di uscita, è stata pubblicata la prima immagine dell’attrice: un tripudio di rosa shocking – anzi, di rosa Barbie – per lo sfondo e per la macchina decappottabile, da cui la protagonista si affaccia, biondo platino e sorridente.

Meno di due mesi dopo, è il turno di Ryan Gosling. Eccolo immortalato nei panni del bambolotto Ken: i capelli biondi ossigenati, camicia di jeans aperta sul torso nudo e la scritta "Ken" sul bordo delle mutande che fanno capolino dai jeans.

La trama

Non è ancora stata pubblicata la trama ufficiale del film. Quando il progetto è stato annunciato dalla Warner Bros, era stato anticipato che avrebbe raccontato la storia di una bambola che vive nel mondo perfetto (perfino fastidioso) di Barbieland, da cui viene allontanata perché la sua indole ribelle non la rende “abbastanza perfetta”. Inizia così un viaggio avventuroso nel mondo reale che la cambierà per sempre.

Il cast

Protagonisti, nel ruolo di Barbie Ken, sono per l'appunto Margot Robbie e Ryan Gosling, affiancati da Will Ferrell che interpreta il CEO di un’azienda di giocattoli. Ma il cast non si esaurisce certo qui, perché comprende anche Simu Liu ("Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli") e Issa Rae ("Insecure", serie tv tratta dal web comic di cui l'attrice è anche autrice), rispettivamente nelle parti di altri Ken e Barbie. Ancora, troviamo anche Emerald Fennel (regista di "Una donna promettente"), America Ferrera ("Ugly Betty","Superstore"), Kate McKinnon ("Il tuo ex non muore mai"), Michael Cera ("Scott Pilgrim vs. the World"), Alexandra Shipp ("X-Men – Dark Phoenix"), Emma Mackey, Connor Swindells e Ncuti Gatwa (tutti e tre anche nel cast della serie "Sex Education"), Ritu Arya, Hari Nef, Jamie Demetriou, Rhea Perlman, Ariana Greenblatt, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Sharon Rooney e Ana Cruz Kayne.

Le curiosità

Il primo film live action "Barbie" ha avuto uno sviluppo piuttosto lungo: l’annuncio del progetto della Mattel risale addirittura al 2009, ma solo nel 2014 pareva essere tra i piani di produzione della Sony, cui è poi subentrata la Warner Bros. nell’autunno 2018. Mentre Ryan Gosling è stato la prima scelta per interpretare Ken, il ruolo della protagonista è divenuto ufficialmente di Margot Robbie solo nel gennaio 2019: prima di lei, erano state scelte Amy Schumer (costretta a rinunciare per altri impegni lavorativi), poi Anne Hathaway e perfino Lady Gaga.