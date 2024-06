BCT Festival 2024: Benevento diventa capitale del cinema e della televisione

Sorrisi è media partner dell'ottava edizione della kermesse che avrà luogo a fine giugno Pedro Alonso Credit: © Getty Antonella Silvestri







Dal 25 al 30 giugno, la città di Benevento sarà il palcoscenico dell’ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Quest’anno, la manifestazione ideata e diretta da Antonio Frascadore, si preannuncia particolarmente ricca, con la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo del cinema e della televisione. Tra i protagonisti troviamo: Pedro Alonso, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Paolo Bonolis, Barbara Ronchi, Benedetta Porcaroli, Furkan Palalı, Emanuela Fanelli, Claudio Amendola, Belen Rodriguez.

A presiedere la giuria della sezione documentari per l'assegnazione del premio “Valentina Pedicini” saranno i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, registi di fama internazionale noti per il loro stile distintivo e innovativo. Tv Sorrisi e Canzoni sarà media partner dell'evento per raccontare l'atmosfera e dare voce ai protagonisti.

La kermesse, diventata ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale italiano, offre sei giorni di incontri, anteprime, proiezioni ed eventi con alcuni dei volti più noti e apprezzati del cinema e della televisione. «Siamo e sono particolarmente felice del programma di questa edizione. Abbiamo costruito un cartellone capace di accontentare tutte le fasce di pubblico, sia dal punto di vista anagrafico che culturale. La bellezza del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento è proprio questa: mettere nelle condizioni il pubblico di avere in mano quel telecomando utile a decidere quale canale guardare o quale film vedere. Spaziando tra il piccolo e il grande schermo, tra il cinema d’autore e il mondo pop dal punto di vista dell’audiovisivo, riusciamo ogni anno ad intercettare migliaia di persone che vivono da vicino la magia del cinema e della tv» spiega a Sorrisi Frascadore che aggiunge: «Il festival non è cambiato nel corso degli anni. È semplicemente cresciuto, raggiungendo gli obiettivi prefissati: avvicinare il pubblico al cinema e alla televisione, permettere alle persone di vivere da vicino quei personaggi e quelle opere che meritano di essere vissute in prima persona. E ogni anno, il BCT cresce sempre di più. E ne siamo orgogliosi».

Il programma

La manifestazione avrà un inizio speciale il 25 giugno con uno spettacolo al Teatro Romano intitolato "I sogni son desideri". L'evento, che celebra i 100 anni della Walt Disney Company, sarà animato dalla voce di Diana Del Bufalo, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura e dalla voce narrante di Francesco Pannofino. Questo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Frascadore, promette di incantare il pubblico con le colonne sonore dei grandi classici Disney.

La giornata del 26 giugno sarà interamente dedicata alle protagoniste femminili. Belen Rodriguez racconterà la sua carriera e le sue esperienze a Piazza Roma. Benedetta Porcaroli presenterà il suo ultimo film "Vangelo secondo Maria" a Piazza Santa Sofia, mentre, a Piazza Federico Torre, Cristina Parodi dialogherà con il pubblico rievocando i momenti più importanti della sua carriera che spazia tra informazione e intrattenimento. Lina Sastri, inoltre, presenterà il suo esordio alla regia "La Casa di Ninetta".

Il 27 giugno vedrà la partecipazione di Riccardo Scamarcio a Piazza Roma, dove omaggerà Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita. Seguirà la proiezione del film "Race For Glory: Audi vs Lancia". A Piazza Santa Sofia, gli attori Francesco e Mario Di Leva, padre e figlio uniti dalla stessa grande passione, si confronteranno e sveleranno aspetti inediti e particolari del loro rapporto familiare e professionale, mentre i creators DinsiemE parleranno del loro successo su YouTube a Piazza Federico Torre.

Il 28 giugno, sarà la volta di Paolo Bonolis ospite a Piazza Roma per un incontro sulla sua carriera e il suo percorso da scrittore. Serena Bortone presenterà il suo romanzo d’esordio "A te vicino così dolce" a Piazza Santa Sofia, mentre Kasia Smutniak parlerà del suo debutto alla regia del documentario "Mur" a Piazza Federico Torre, dove riceverà il Premio Speciale “Valentina Pedicini”. Grande attesa anche per Vincenzo Ferrera, l’educatore dell’Ipm Beppe nell’acclamata serie Tv “Mare fuori”. Ad aprire la giornata del 29 giugno toccherà a Furkan Palali, l’attore turco che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua interpretazione nella serie tv di successo “Terra Amara” nel ruolo di Fikret Fekeli Yaman.



In serata, Piazza Roma ospiterà Claudio Amendola, che celebrerà i suoi oltre quarant’anni di carriera. Damiano Carrara condividerà con il pubblico la sua esperienza a "Pechino Express" a Piazza Federico Torre, seguito dall’intervento di Martina Stella che racconterà la sua vita tra piccolo e grande schermo. La giornata di chiusura, il 30 giugno, vedrà l’attore Pedro Alonso, celebre per il suo ruolo di Berlino in "La Casa di Carta" a Piazza Roma. La serata proseguirà ia Piazza Santa Sofia con l'intervento di Sergio Rubini, che parlerà della sua lunga carriera cinematografica e teatrale. Sempre a Piazza Sofia è in programma l’incontro con Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano tra le interpreti di “C’è ancora domani”, il film d’esordio alla regia di Paola Cortellesi, campione di incassi e vincitrice di sei David di Donatello. La giornata si chiude con il regista Manfredi Lucibello e l’attrice Barbara Ronchi protagonista del film "Non Riattaccare” che verrà proiettato in anteprima.

Il BCT Festival di Benevento non si ferma alle proiezioni e agli incontri con le star del cinema e della televisione. Sono in programma appuntamenti speciali e masterclass. L’Università degli Studi del Sannio sarà infatti una delle sedi principali per eventi di grande rilevanza, ospitando due appuntamenti di spicco il 27 e il 28 giugno.

Gli eventi speciali

Il 27 giugno, l'Università degli Studi del Sannio accoglierà Andrea Iervolino , produttore cinematografico di fama internazionale e CEO e Founder di ILBE - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SPA. Iervolino terrà una masterclass intitolata "La produzione cinematografica. Viaggio Italia-Hollywood a/r". Durante questa lezione, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le dinamiche della produzione cinematografica, dai set italiani a quelli hollywoodiani. L’appuntamento offrirà un'occasione unica per comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano il mondo della produzione cinematografica a livello globale, attraverso l'esperienza diretta di uno dei protagonisti più influenti del settore.

Il 28 giugno, sempre presso l'Università degli Studi del Sannio, sarà la volta di Giulia Innocenzi, giornalista e autrice, che presenterà il suo documentario "Food For Profit". In una conversazione moderata da Gabriele Parpiglia, Innocenzi esplorerà il lato oscuro degli allevamenti intensivi, mettendo in luce le problematiche etiche, ambientali e sanitarie connesse alla produzione alimentare industriale. Ad arricchire e completare il programma ci saranno numerosi appuntamenti con alcune delle figure più influenti della recente stagione televisiva.

Gli incontri con le star della tv

Il 27 giugno sarà il turno di Francesco Panella , noto ristoratore e imprenditore romano, nonché conduttore del popolare programma "Little Big Italy". Panella condividerà la sua esperienza nel mondo della ristorazione e della televisione in un incontro che vedrà la partecipazione di Fabrizio Ievolella , Chief Operating Officer di Banijay Italia Holding.

Il 28 giugno, l'apprezzatissimo showman, conduttore radiofonico e televisivo Gabriele Corsi, sarà protagonista di un incontro dedicato ai suoi recenti successi televisivi. Corsi parlerà del game show musicale "Don't Forget the Lyrics – Stai sul pezzo" e del format "Il Contadino cerca moglie", condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e sul panorama televisivo contemporaneo.

Il 29 giugno, i riflettori si accenderanno sugli agenti immobiliari più famosi d'Italia: Mariana D'Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu. Questi esperti del settore immobiliare saranno protagonisti di un incontro dedicato al reality show "Casa a Prima Vista". La discussione sarà arricchita dalla partecipazione di Gesualdo Vercio, Vice President Programming di Discovery Italia, offrendo una panoramica sul successo del format e sulle dinamiche del mercato immobiliare televisivo.

Oltre agli eventi principali nelle piazze di Benevento, il BCT Festival toccherà altri luoghi suggestivi della città, creando un’atmosfera di festa diffusa e coinvolgente. Le vie e le piazze del comune sannita si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il pubblico potrà incontrare i protagonisti della televisione e del cinema, partecipare a dibattiti, e vivere momenti di intrattenimento unico.

L'edizione 2024 del BCT si distingue per l'impressionante varietà e qualità dei film in concorso. Selezionati tra 1500 opere giunte da ogni parte del mondo, sono oltre 200 i titoli che verranno proiettati, tra cui lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti da 31 Paesi diversi: Italia, Iran, Spagna, India, Cile, Portogallo, Canada, Brasile e molti altri. Questa vasta rappresentanza geografica evidenzia l'internazionalità del festival e la sua capacità di attrarre produzioni di alto livello da contesti culturali eterogenei.

Per consentire a un pubblico più ampio di fruire delle opere in concorso, tutti i film saranno proiettati in streaming sul sito ufficiale del festival, www.festivalbeneventocinematv.it. Questa scelta riflette l’impegno del BCT Festival a rendere il cinema accessibile a tutti, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

«Organizzare il Festival ogni anno è una sfida affascinante che, a dire il vero, diventa sempre meno difficile. Ormai il BCT ha assunto un ruolo primario nel panorama della promozione della cultura cinematografica e la riconoscibilità dell’evento garantisce oggettiva qualità in termini di partecipazione. In 7 anni abbiamo ospitato 470 artisti di enorme rilievo sia sul piano nazionale che internazionale. Difficile trovare un evento con questi numeri e con così pochi anni di vita» conclude Antonio Frascadore.