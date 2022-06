“Beata te”, il nuovo film con Serena Rossi e Fabio Balsamo

L'attrice è la protagonista di una storia tratta da un'opera teatrale sulla maternità, in arrivo su Sky Paola Randi e Serena Rossi Credit: © Sky Cecilia Uzzo







Non si ferma mai Serena Rossi, che appena concluse le riprese della seconda stagione di "Mina Settembre" è già su un altro set, quello di "Beata te", nuovo film Sky Original prossimamente su Sky (e in streaming su Now). Accanto all’attrice partenopea, c’è anche Fabio Balsamo, membro dei The Jackal e recentemente visto nella serie Netflix "Generazione 56 k" e nell'ultima stagione del reality su Prime Video "Celebrity Hunted: Caccia all'uomo".

Prodotto per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution, il film è diretto da Paola Randi, già regista di "La Befana vien di notte II - Le origini " e di serie (Netflix) come "Zero" e "Luna Nera". La sceneggiatura è invece di Lisa Nur Sultan (autrice delle pellicole "7 donne e un mistero", "Sulla mia pelle") e Carlotta Corradi, che hanno liberamente adattato l’opera teatrale "Farsi Fuori" di Luisa Merloni. Al centro del film ci sono i temi della maternità e dell’autodeterminazione femminile, che vengono trattati con una delicata leggerezza mai banale.

La trama

Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e bene o male soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo 40esimo compleanno riceve una visita inaspettata: l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

Il cast

Oltre a Serena Rossi, affiancata da Fabio Balsamo, il cast comprende anche Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala e Alessandro Riceci con la piccola Caterina Bernardi.