Benjamin Mascolo si dà al cinema, sarà al fianco della fidanzata Bella Thorne in una commedia per ragazzi

17 Novembre 2020 | 9:15 di Redazione Sorrisi

Dopo la fine del sodalizio con Fede, Benji (alias Benjamin Mascolo) si butta nel cinema. L’artista reciterà accanto alla fidanzata e attrice Bella Thorne in una commedia per ragazzi intitolata “Time is up”. Le riprese si stanno svolgendo a Roma, dirette da Elisa Amoruso: al centro Vivien e Roy, due adolescenti protagonisti di una storia d’amore.