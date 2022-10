“Blade”, “Avengers : Secret Wars” e “Deadpool 3” sono stati rinviati

Il ritardo nella produzione di "Blade" ha reso necessario lo slittamento di altri cinecomic dell'MCU Cecilia Uzzo







Ci sono delle novità nell’Universo Cinematografico Marvel: Disney e Marvel Studios hanno infatti appena riorganizzato il programma delle prossime uscite a medio e lungo termine. Si tratta del calendario delle pellicole delle Fasi 5 e 6 dell’MCU, per le quali i fan dovranno aspettare (almeno) il 2024.

A rendere necessario lo slittamento di programmazione è stato, in un certo senso, “Blade”: il film con Mahershala Ali nel ruolo già portato precedentemente al cinema da Wesley Snipes è stato infatti temporaneamente sospeso dopo l’abbandono da parte del regista Bassim Tariq.

Evento che portato a un rinvio a cascata di tutti gli altri film dei Marvel Studios, come "Deadpool 3", "Avengers: Secret Wars", "Fantastic Four" e altri film non ancora identificati con un titolo.

In particolare, secondo il nuovo calendario, "Deadpool 3", che vedrà l’antieroe Ryan Reynolds affiancato da Hugh Jackman di ritorno nel ruolo di Wolverine, dovrebbe uscire l'8 novembre 2024, Il nuovo film dei Fantastici 4, al momento indicato provvisoriamente come "Fantastic Four" è fissato per il 14 febbraio 2025, mentre "Avengers: Secret Wars" è stato fissato al 7 novembre 2025.

"Blade" passa dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024

"Deadpool 3" passa dal 6 settembre 2024 all’8 novembre 2024

"Fantastic 4" passa dall’8 novembre 2024 al 14 febbraio 2025

Un film Marvel senza titolo passa dal 14 febbraio 2025 al 7 novembre 2025

"Avengers: Secret Wars" passa dal 7 novembre 2025 al 1 maggio 2026

Si tratta di spostamenti tutti piuttosto lontani nel tempo, ma significativi per i fan dell'MCU, specie considerando che "Black Panther: Wakanda Forever" (in sala dal 9 novembre 2022) chiude la Fase 4.

Le Fasi 5 e 6 dell’Universo Marvel (nuove date di uscita)