Brad Pitt a Silverstone per il suo film sulla Formula 1

Il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna che si è tenuto come di consueto a Silverstone ha visto entrare nel circuito un pilota d’eccezione: Brad Pitt.

Brad Pitt in F1

No, l’attore americano non è stato veramente in gara, ma durante il Gran Premio si sono svolte alcune riprese di un film che lo vedrà protagonista, diretto da Joseph Kosinski e prodotto, tra gli altri, da Lewis Hamilton. Per l’occasione è stato creato un “finto” box accanto a quello della Ferrari. Il film, ancora senza titolo, arriverà su Apple Tv+ nel 2024.