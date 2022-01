Lo farà in un film in cui sarà un ex campione del volante che torna in pista Redazione Sorrisi







Qualche anno fa Brad Pitt andò come ospite alla 24 Ore di Le Mans. E oggi diventa un pilota di Formula 1. Certo, lo farà solo in un film (prodotto da Apple Tv+) in cui sarà un ex campione del volante che torna in pista. Come consulente avrà Lewis Hamilton, sette volte iridato di F1.