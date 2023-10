Brad Pitt e la casa regalata a Jennifer Aniston

Secondo indiscrezioni, le avrebbe ricomprato la villa da 79 milioni di dollari che i due, da sposati, avevano arredato insieme Redazione Sorrisi







L'amore tra Brad Pitt e Jennifer Aniston è finito 18 anni fa e nel frattempo per entrambi ci sono stati un altro matrimonio e un divorzio (lei con Justin Theroux, lui con Angelina Jolie). Ma il loro rapporto nel corso del tempo pare essere diventato una grande amicizia.

Lo dimostrerebbe il fatto che, secondo indiscrezioni, Pitt avrebbe fatto un regalo davvero speciale alla ex moglie per i suoi 50 anni (scoccati quattro anni fa): le avrebbe ricomprato la villa da 79 milioni di dollari che i due, da sposati, avevano arredato insieme e in cui avevano vissuto per un paio d’anni prima di separarsi. I più romantici sperano sempre che tra Brad e Jennifer possa riaccendersi la fiamma...