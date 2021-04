Cannes 74: Adam Driver e Marion Cotillard aprono il festival

Il film d'apertura per il 2021 sarà "Annette" di Leos Carax Adam Driver e Marion Cotillard in "Annette" Credit: © CG Cinéma International Redazione Sorrisi







Sarà il primo film in lingua inglese di Leos Carax, “Annette”, ad aprire l’edizione 2021 del Festival di Cannes. L'inizio della 74esima edizione è previsto (per ora) per il 6 luglio e i protagonisti del nuovo film del regista francese sono Marionne Cotillard e Adam Driver.

Ambientato a Los Angeles, racconta la storia di un cabarettista, Henry, e di Anne, cantante di fama internazionale. Sotto le luci dei riflettori del mondo dello spettacolo i due sono la coppia perfetta, ma arriverà la nascita della loro prima figlia, Annette, a cambiare le loro vite.