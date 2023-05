Carlo Conti e Matilde Gioli presentano i David di Donatello

Mercoledì 10 maggio su Rai1 ci sarà la diretta del prestigioso premio cinematografico considerato l’Oscar nazionale Antonio de Felice







Tutto è pronto per la 68a edizione del David di Donatello, il prestigioso premio cinematografico considerato l’Oscar nazionale e assegnato dal 1956 dall’Accademia del Cinema Italiano. Mercoledì 10 maggio su Rai1 ci sarà la diretta condotta da Carlo Conti con Matilde Gioli. A Isabella Rossellini verrà consegnato il David Speciale 2023.

Una ventina le categorie previste e per quelle dei film e della regia sono in lizza "Esterno notte" di Marco Bellocchio, "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, "La stranezza" di Roberto Andò, "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen e Charlotte Wandermeersh, "Nostalgia" di Mario Martone.

Fra le attrici protagoniste concorrono Benedetta Porcaroli per "Amanda", Margherita Buy per "Esterno Notte", Penelope Cruz per "L’immensità", Barbara Ronchi per "Settembre" e Claudia Pandolfi per "Siccità".

Gli attori protagonisti sono Fabrizio Gifuni per "Esterno Notte", Luigi Lo Cascio per ""Il signore delle formiche", Ficarra & Picone per "La stranezza", Alessandro Borghi e Luca Marinelli per "Le otto montagne".

Queste le attrici non protagoniste: Giovanna Mezzogiorno per "Amanda", Daniela Marra per "Esterno Notte", Giulia Andò per "La stranezza", Aurora Quattrocchi per "Nostalgia" ed Emanuela Fanelli per "Siccità". Questi gli attori non protagonisti: Fausto Russo Alesi e Toni Servillo per "Esterno Notte", Elio Germano per "Il signore delle formiche", Filippo Timi per "Le otto montagne" e Francesco Di Leva per "Nostalgia". Interessante infine la categoria canzoni originali dove troviamo anche "Se mi vuoi" di Diodato per "Diabolik - Ginko all’attacco!" e "Caro amore lontanissimo" per "Il colibrì" interpretata da Marco Mengoni.