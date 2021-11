Una coppia da sogno si sta per riunire in occasione di un nuovo film, “Ticket to paradise” Redazione Sorrisi







Una coppia da sogno si sta per riunire in occasione di un nuovo film, “Ticket to paradise”. Parliamo di George Clooney e Julia Roberts: reciteranno insieme nella commedia che si sta girando proprio in queste settimane in una località australiana (ma il film è ambientato a Bali).