“Crudelia” al cinema con le voci dei Maneskin

Il 26 maggio arriva al cinema "Crudelia", il nuovo film Disney sulle origini di Crudelia De Mon prima che diventasse la terribile e spietata cattiva che tutti conosciamo. Nei panni della futura antagonista de "La carica dei 101" c' l'attrice premio Oscar Emma Stone. Dal 28 maggio il film sarà disponibile anche in streaming su Disney+ con accesso VIP, al prezzo aggiuntivo di 21.99 euro.

Ambientato nella Londra degli Anni 70, "Crudelia" segue le vicende di Estella (Stone), ragazza di talento che per una serie di sfortunati eventi finisce a fare la ladra a Londra anche se in realtà sogna di diventare fashion designer. Finalmente le si presenta l'occasione di lavorare per la Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e raffinata (Emma Thompson). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la vendicativa Crudelia.

E i fan dei Maneskin potranno riconoscere le voci di Damiano David e Victoria De Angelis nel film: Victoria presta la voce a una fashion reporter che riporta in televisione le gesta di Cruella, mentre Damiano ha un doppio cameo. È la voce di Jeffrey (Andrew Leung), l’assistente della Baronessa von Hellman, ed è protagonista del cameo musicale di Artie (John McCrea).