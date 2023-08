Da Woody Allen a Favino, ecco le star di Venezia

Sono stati annunciati titoli e protagonisti dell’80a edizione della Mostra del cinema, che comincia il 30 agosto Paolo Fiorelli







Sono ben sei i titoli italiani in gara all’80a Mostra del cinema di Venezia, che si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre.

Tra loro spicca quello che aprirà la rassegna: “Comandante” di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino nei panni dell’eroe di guerra Salvatore Todaro. Tra i film più attesi ci sono poi “Ferrari”, biografia del grande Enzo diretta da Michael Mann e con Adam Driver, Penélope Cruz e Patrick Dempsey; “Maestro”, prodotto da Spielberg e Scorsese e diretto e interpretato da Bradley Cooper, sul compositore Leonard Bernstein; la nuova commedia di Woody Allen “Coup de chance”; “The Palace” di Roman Polanski con Fanny Ardant, Mickey Rourke e Luca Barbareschi; “Memory” con Jessica Chastain e “The wonderful story of Henry Sugar” di Wes Anderson con Ralph Fiennes.

Tra i tanti italiani, occhi puntati sulla coppia padre-figlio di Pietro (anche regista) e Sergio Castellitto in “Enea” e sull’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, che in “Felicità” recita con Anna Galiena e Max Tortora. Valerio Mastandrea, Toni Servillo e di nuovo Favino sono i protagonisti di “Adagio” di Stefano Sollima; Claudia Gerini e Alessandro Gassmann quelli di “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani, ispirato al bestseller del fisico Carlo Rovelli. Tra i tanti nomi prestigiosi, anche registi come il francese Luc Besson, l’americana Sofia Coppola, il greco Yorgos Lanthimos, il giapponese Ryusuke Hamaguchi e i nostri Saverio Costanzo e Matteo Garrone.