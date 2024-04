David di Donatello, Cortellesi record di nomination

Ben 19 candidature per "C’è ancora domani", la consegna dei premi su Rai1 il 3 maggio Francesco Chignola







Con un incasso di oltre 36 milioni di euro (il nono più alto della storia del cinema italiano) e un’accoglienza critica strepitosa, era inevitabile che “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi dominasse le candidature ai David di Donatello, gli “Oscar” del nostro grande schermo. Sono 19 quelle raccolte dal primo film diretto dall’attrice romana, da lei interpretato al fianco di Valerio Mastandrea.

Tra queste c’è ovviamente Miglior film, dove gareggia con “Io capitano” di Matteo Garrone, “Rapito” di Marco Bellocchio, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti e “La chimera” di Alice Rohrwacher. Tante candidature (ben 10) anche per “Comandante” con Pierfrancesco Favino, ma la pellicola non rientra nella cinquina più ambita. Per la statuetta come Miglior attrice, la Cortellesi sfiderà Linda Caridi (“L’ultima notte di Amore”), Micaela Ramazzotti (“Felicità”), Isabella Ragonese (“Come pecore in mezzo ai lupi”) e Barbara Ronchi (“Rapito”). Come Miglior attore protagonista, oltre a Mastandrea e Favino, sono in lizza Antonio Albanese (“Cento domeniche”), Josh O’Connor (“La chimera”) e Michele Riondino (“Palazzina Laf”). Paola Cortellesi non potrà vincere il premio come Miglior regista: ai David per le “opere prime” c’è infatti una categoria a parte.

La cerimonia dei David di Donatello, in onda in prima serata su Rai1 il 3 maggio, sarà condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, preceduta da un “tappeto rosso” presentato da Fabrizio Biggio.