30 Giugno 2020 | 11:15 di Redazione Sorrisi

Ecco la prima immagine ufficiale di “Diabolik”, il nuovo film dedicato al ladro dei fumetti inventato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.

La pellicola è diretta dai Manetti Bros e ha per protagonista nei panni dello stesso Diabolik Luca Marinelli, che qui sopra vediamo sbucare da un tombino. Per quanto riguarda l’uscita al cinema, al momento è stata messa in calendario per il prossimo 31 dicembre. Insomma sarà una fine d’anno davvero emozionante.