Donatella Finocchiaro ci racconta il suo nuovo film con Raoul Bova

Donatella Finocchiaro







Era sul tappeto rosso di Venezia per ricevere un premio alla sua interpretazione nel docudrama televisivo “Io, una giudice popolare al maxiprocesso”. E da qui Donatella Finocchiaro ci parla dell'emozione di sfilare durante la Mostra del Cinema e dei suoi prossimi progetti. Infatti la vedremo presto in tv con “Sorelle per sempre”, una fiction Rai che racconta un fatto realmente accaduto, e nelle sale con “Greta e le favole vere”, dove affianca Raoul Bova: i due saranno la mamma e il papà di una ragazzina con un grande sogno.