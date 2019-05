È morta Doris Day, aveva 97 anni

È scomparsa in California una delle attrici americane più popolari degli anni 50 e 60

13 Maggio 2019 | 15:38 di Redazione Sorrisi

È scomparsa a 97 anni Doris Day, una delle più popolari attrici americane degli anni 50 e 60. Il suo vero nome era Doris Mary Anne Kappelhoff. Ha iniziato la sua carriera nel mondo musicale negli anni 40 per poi darsi al cinema dove è diventata famosa in tutto il mondo grazie alle sue doti di cantante, attrice e ballerina.

Ha recitato in più di trenta film, tra i quali possiamo ricordare "Amami o lasciami", "Amore sotto coperta", "L’uomo che sapeva troppo", "Non sparare, baciami!", "Non mandarmi fiori" e "Il letto racconta…".