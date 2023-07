È morta Juliette Mayniel, attrice e mamma di Alessandro Gassmann

Ci lascia una grandissima attrice protagonista di decine di film e importanti sceneggiati tv Alessandro Alicandri







È morta il 21 luglio Juliette Mayniel, madre dell'attore Alessandro Gassmann, nonna del cantante Leo Gassmann, il figlio di Alessandro. Con un commovente video sui social, Alessandro saluta sua mamma scrivendo "Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”.

Rip ❤️💐 pic.twitter.com/zthv2p4gOC — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 21, 2023

Fino a metà degli anni 80, Juliette Mayniel è stata un'attrice di enorme successo, protagonista di decine di film di successo. Per la tv ha recitato come Circe per lo sceneggiato L'Odissea (del 1968) e Madame Bovary (del 1978).