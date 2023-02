È morta Raquel Welch: l’attrice aveva 82 anni

Dopo un breve periodo di malattia, ci lascia una delle icone più grandi della sensualità al cinema Alessandro Alicandri







Ci ha lasciati a 82 anni Raquel Welch, attrice icona negli anni 60 dopo un breve periodo di malattia. In quegli anni si distinse per piccoli ruoli più che altro basati sulla sua immagine perfetta e sensuale, trovando negli anni spazio per una sempre maggiore affermazione. Ha vinto nel 1974 un Golden Globe come migliore attrice nel film “I tre moschettieri”. Negli anni ha lavorato al fianco di grandi attori e registi italiani come Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica. Dopo i primi grandi successi si è ritirata dal cinema per quasi vent'anni, spuntando nel ruolo di se stessa nel film ”Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale”.