È morto Libero De Rienzo, aveva 44 anni

L'attore e sceneggiatore è stato stroncato da un infarto Libero De Rienzo Credit: © Ansa Redazione Sorrisi







A stroncarlo è stato un infarto, Libero De Rienzo è morto nella sua casa di Roma a soli 44 anni. Era nato a Napoli nel 1977 e aveva seguito le orme del padre, Fiore De Rienzo, regista e inviato storico di "Chi l'ha visto?". A trovarlo è stato un amico, preoccupato perché da qualche giorno non aveva sue notizie.

Molti l’hanno conosciuto al cinema nel 2001 grazie al film di Marco Ponti “Santa Maradona” che gli valse il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Nel 2004 aveva di nuovo lavorato col regista in “A/R Andata + Ritorno”, al fianco di Vanessa Incontrada.

Dopo alcune esperienze in televisione (Nassiriya – Per non dimenticare”, “Aldo Moro – Il presidente”) era tornato al cinema per raccontare la storia di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra nel 1985, con “Fortapàsc” per la regia di Marco Risi. In anni più recenti, a partire dal 2014, ha fatto parte del cast della saga di Sydney Sibilia iniziata con “Smetto quando voglio” e proseguita con “Smetto quando voglio – Masterclass” e “Smetto quando voglio – Ad honorem”).

Nel 2019 aveva fatto parte del cast de “I due papi”, il film distribuito da Netflix con protagonisti Jonathan Pryce e Anthony Hopkins nei panni di papa Francesco e di papa Benedetto XVI. Sempre nello stesso anno lo abbiamo visto in “A Tor Bella Monaca non piove mai” per la regia di Marco Bocci e nel 2020 in “Cambio tutto!” di Guido Chiesa e “Il caso Pantani – L’omicidio di un campione”.