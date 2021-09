È morto Nino Castelnuovo, aveva 84 anni

Si è spento a Roma dopo una lunga malattia, era stato Renzo ne "I promessi sposi" in tv e indimenticato testimonial dell'Olio Cuore Nino Castelnuovo e Catherine Deneuve Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Si è spento ieri a Roma l'attore Nino Castelnuovo, dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata con una nota la famiglia che «Si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile». I funerali si terranno a Roma in forma privata.

Noto al grande pubblico come il Renzo dello sceneggiato Rai de "I promessi sposi" del 1967 (e come testimonial dell'Olio Cuore), nel 1964 è stato protagonista al fianco di Catherine Deneuve in "Les parapluies de Cherbourg" che vince la Palma d'oro a Cannes. Innumerevoli i film che costellano la sua carriera: “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi, “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti, “Un giorno da leoni“ di Nanni Loy (1961), “Un mondo nuovo” di Vittorio De Sica e “Il paziente inglese” di Anthony Minghella.