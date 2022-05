È morto Ray Liotta: l’attore aveva 67 anni

Ci ha lasciati nella notte, durante il sonno in Repubblica Domenicana, durante le riprese di un film Alessandro Alicandri







In maniera del tutto inaspettata e in circostanze incredibili, durante la notte del 26 maggio è morto Ray Liotta, l'attore americani famosissimo per il film di Martin Scorsese "Quei bravi ragazzi" nel ruolo del mafioso Henry Hill. Ci ha lasciati in Repubblica Domenicana mentre dormiva: era lì per le riprese del film "Dangerous waters", un thriller ambientato in una nave con la presenza di Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrow. Nella sua carriera, tra alti e bassi, ha partecipato a quasi 90 film e innumerevoli film per la tv e serie televisive.