Le prima immagini ufficiali di "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, che uscirà il 22 settembre







È un momento d’oro per Elodie grazie al successo del suo brano estivo “Tribale”. Ma la cantante sta per mettersi alla prova con una nuova esperienza: il cinema. Ecco qui le prima immagini ufficiali di “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, che uscirà il 22 settembre, in cui Elodie è Marilena, moglie di un boss della malavita pugliese.