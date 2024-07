Il regista Mario Martone sta girando in questi giorni a Roma, e per otto settimane, il film “Fuori” Redazione Sorrisi







Il regista Mario Martone sta girando in questi giorni a Roma, e per otto settimane, il film “Fuori”. Si racconta la vita della scrittrice Goliarda Sapienza (Valeria Golino), che in carcere incontra due giovani ragazze (Elodie e Matilda De Angelis, appunto) che continuerà a frequentare poi fuori di prigione. La produzione è di Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment.