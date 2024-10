“Eroici!”, 100 anni di passione e racconti di sport

Il docufilm che celebra i 100 anni del "Corriere dello Sport": ce ne parla il direttore Ivan Zazzaroni Federica Marcucci







Sogni, condivisione, vittorie, sconfitte, dedizione. Descrivere lo sport è impossibile ma il racconto di quelle emozioni è ciò che, da sempre, fa appassionare tifosi e sportivi alle discipline più disparate facendoli festeggiare per un nuovo traguardo e sì, anche sperare di conquistare il primo posto la volta successiva. In tutto questo il Corriere dello Sport è, ormai da 100 anni, un punto di riferimento capace di raccontare le imprese sportive con ardente passione: una realtà orgogliosa della propria storia ma che non ha mai smesso di guardare al futuro.

Proprio in occasione di questo importante traguardo è stato realizzato il docufilm "Eroici! 100 anni di passione e di sport" che celebra il centenario del quotidiano. Il documentario, diretto da Giuseppe Marco Albano e narrato da Luca Ward, è stato presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma alla presenza del direttore Ivan Zazzaroni, che il grande pubblico conosce bene anche per le sue partecipazioni a "Ballando con le stelle". Proprio lui ci ha spiegato quanto sia importante scegliere il tono giusto per raccontare le imprese dei grandi sportivi; qualcosa a cui si aggiunge anche un ingrediente segreto. «Io uso l’ironia», ci dice Zazzaroni, «cerco di essere leggero anche nei momenti più pesanti. Meno iperboli e più divertimento!».

Il docufilm

Riprendendo il titolo della leggendaria prima pagina del 12 luglio 1982, giorno in cui l’Italia fresca di vittoria al Mondiale venne celebrata con il titolo “Eroici!”, il docufilm compie un vero e proprio viaggio alla (ri)scoperta della storia del quotidiano insieme ai professionisti che ci lavorano o ci hanno lavorato in passato, ma anche a tanti protagonisti dello sport e tifosi d’eccezione. Un racconto emozionante che parla di sfide e passione, omaggiando anche quel giornalismo sportivo che ancora oggi viene premiato da lettori e appassionati che desiderano emozionarsi leggendo racconti di gesta sportive.

I protagonisti di "Eroici!"

Sviluppandosi attraverso varie tematiche legate a doppio fino allo sport, dal rapporto dei tifosi con la disciplina del cuore fino alla relazione con i concetti di vittoria e sconfitta, Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport, racconta la storia del quotidiano intersecando nella narrazione interviste a personalità come Francesco Totti, Alessandro Nesta, Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Paola Egonu, Adriano Panatta, Alberto Tomba, Pecco Bagnaia, Giuseppe Signori, Fabio Cannavaro, Carlo Ancelotti, Josè Mourinho, Arianna Errigo e Gianmarco Pozzecco. Insieme a loro anche tifosi entusiasti come Carlo Verdone e addetti ai lavori come Giovanni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo e ovviamente lo stesso Ivan Zazzaroni.