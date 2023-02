“Everything everywhere all at once” torna al cinema

Di nuovo in sala (dal 2 febbraio) il film che ha ottenuto 11 nomination agli Oscar 2023 e ha già vinto due Golden Globe "Everything everywhere all at once" Credit: © I Wonder Pictures Cecilia Uzzo







Torna al cinema "Everything everywhere all at once", in lizza agli Oscar 2023 con la bellezza di 11 nomination, dopo aver già vinto due Golden Globe per le interpreti femminili. Il film era stato distribuito nelle sale italiane lo scorso 6 ottobre, ma a fronte del successo (e delle candidature ai premi più importanti del cinema) torna dal 2 febbraio 2023.

Negli Stati Uniti l'opera del duo di registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert è stata la più grande sorpresa della stagione al box office americano 2022: distribuita nelle sale americane il 25 marzo scorso, ha incassato oltre 65 milioni di dollari negli Stati Uniti e più di 90 in tutto il mondo, raggiungendo l’incasso più alto nella storia dello studio A24 che ha prodotto il film, insieme alla AGBO dei fratelli Russo e a Jonathan Wang.

Il trailer

La trama

Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all'apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Il cast

Protagonista del film è Michelle Yeoh ("La Tigre e il Dragone", "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli"), affiancata da Jamie Lee Curtis ("Halloween", "Una poltrona per due"), nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre. Il cast si completa con Ke Huy Quan (il giovane Data nel film cult anni Ottanta "I Goonies", nonché Shorty, il piccolo compagno di avventure di Harrison Ford in “Indiana Jones e il tempio maledetto”), James Hong ("Grosso Guaio a Chinatown") e Stephanie Hsu ("Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli").