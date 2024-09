“Festival del Cinema Nuovo”, Bergamo diventa la città del cinema senza barriere

Dal 25 al 27 settembre, si svolgerà la tredicesima edizione Antonella Silvestri







Dal 25 al 27 settembre, Bergamo torna ad essere la capitale del cinema inclusivo. La XIII edizione del “Festival del Cinema Nuovo”, il concorso che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità, si prepara a emozionare il pubblico e a celebrare la creatività senza confini.

Nato da un'idea dello psicologo Romeo Della Bella, la manifestazione è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento imprescindibile nel panorama cinematografico italiano, grazie al sostegno di partner come Mediafriends Onlus e Fondazione Allianz UmanaMente.

Quest'anno, sono oltre 175 le cooperative, i centri e le associazioni che hanno partecipato con i loro cortometraggi, frutto di un impegno e di un entusiasmo contagiosi. Per consentirne la visione al pubblico e in attesa di conoscere i vincitori, il 25 e il 26 settembre, al cinema Conca Verde di Bergamo, verranno proiettati i cortometraggi entrati nella selezione finale. La Giuria, presieduta da Giampaolo Letta, è formata da registi, critici cinematografici, docenti di cinema e presidenti di associazioni che si occupano di disabilità. La serata finale, in programma il 27 settembre al Teatro Donizetti, sarà un'occasione per celebrare i vincitori e per sottolineare l'importanza del cinema come strumento di inclusione e di valorizzazione delle diversità. Alla cerimonia parteciperanno numerosi ospiti del mondo del cinema, della televisione e della musica che premieranno i cortometraggi più meritevoli.

Ma il Festival non è solo cinema… Grazie al contributo di Fondazione Conad, una mostra fotografica dal titolo "Storie senza limiti" sarà allestita a partire dal 19 settembre sul Sentierone di Bergamo, regalando al pubblico uno sguardo inedito sul mondo della disabilità.

Grazie alla collaborazione con Mediaset - in particolare la Direzione Coordinamento Immagine Mediaset, diretta da Mirko Pajè che è il direttore artistico del Festival - e all'agenzia Coo’ee del Ceo Mauro Miglioranzi, il Festival sarà al centro di una campagna pubblicitaria su larga scala a partire dal 4 settembre. TV, radio e affissioni saranno i canali attraverso cui si diffonderà il messaggio di questo importante evento, garantendo una visibilità senza precedenti.