“Giffoni Film Festival 2023” porta la magia del cinema e dell’arte

La kermesse della provincia di Salerno andrà avanti fino al 29 luglio. Tra gli ospiti Verdone, Sibilia, Pannofino, Foliati e Paolillo. Carlo Verdone Antonella Silvestri







Al raggiungimento della sua cinquantatreesima edizione, il Giffoni Film Festival continua a incantare e a sedurre il pubblico con una schiera strabiliante di ospiti di fama nazionale e internazionale. Quest'anno, la manifestazione stravolge gli animi con la straordinaria opportunità di incontrare alcuni dei nomi più fulgidi e geniali dell'industria cinematografica e televisiva. Tra premiati attori e registi di spicco oltre a promettenti cantanti e autori, il festival incanta un pubblico di ogni fascia d'età con una selezione senza eguali.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le proiezioni di pellicole straordinarie e commoventi, opere d'animazione, in anteprima mondiale, in grado di regalare emozioni e riflessioni senza limiti. E non mancano workshop interattivi, luoghi di incontro e di scambio con gli indiscussi protagonisti del cinema. Il Giffoni Film Festival (che andrà avanti fino al 29 luglio) diventa, dunque, una sinfonia di celebrazione dell'arte, della cultura e della creatività, un'ode al talento che risplende nelle luci della ribalta, ma anche nel cuore di ciascun spettatore fortunato ad essere parte di questo straordinario viaggio cinematografico.

Per il Giffoni Film Festival che, nella giornata di apertura, ha visto la partecipazione tra gli altri, di Diana Del Bufalo, Vanessa Scalera, Claudio Bisio, Erri De Luca e Angelina Mango, è previsto un parterre d’eccezione. Il 21 luglio segna l’atteso debutto al Giffoni Film Festival di Caterina Guzzanti, una straordinaria attrice pronta a regalare momenti di pura emozione ai partecipanti. Il 22 luglio sarà un giorno speciale con la presenza di Carlo Verdone che, assieme a Ludovica Martino e Sangiovanni, incontrerà i giffoner con un evento speciale dedicato alla seconda stagione di “Vita da Carlo”. Un’opportunità da non perdere per i fan della serie.

Nella giornata del 23 luglio, la kermesse accoglierà Paolo Ruffini, l’attore, conduttore televisivo e regista che intratterrà il pubblico con le sue performance. Un altro volto noto dell’apprezzata serie televisiva “Mare Fuori”, Giacomo Giorgio, sarà presente al Giffoni 53 il 23 luglio, entusiasmando i fan con la sua partecipazione. Costantino della Gherardesca, conduttore televisivo e opinionista, si unirà agli altri ospiti il 23 luglio, portando la sua simpatia e professionalità al festival. Il 23 luglio, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare Sydney Sibilia, il regista di “Smetto quando voglio”, che racconterà gli aneddoti dietro le quinte del suo acclamato film. Il 24 luglio, in anteprima mondiale, verrà presentato il film d’animazione “Le stelle di Dora. Le sfide del generale Carlo Alberto della Chiesa”. Francesco Pannofino sarà presente per incontrare i giurati e condividere il suo coinvolgimento nel progetto. E sempre il 24 luglio il regista Mario Martone si racconterà ai giurati, fornendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e le sue opere cinematografiche.

L’attore e regista Antonio Albanese sarà protagonista il 25 luglio, pronto a confrontarsi con i ragazzi e a regalare momenti di risate e riflessione. Sale l’attesa, il 27 luglio, per Matteo Paolillo, reduce dal successo di “Mare Fuori” e per l’incontro con Joe Bastianich, recentemente vincitore dell’ultima edizione di Pechino Express insieme con Andrea Belfiore. Sarà un’occasione unica per ascoltare le storie e le esperienze del famoso chef e personaggio televisivo. Il 29 luglio, giornata conclusiva del festival, vedrà la partecipazione dell’attrice Pilar Fogliati, che porterà il suo tocco di freschezza all’evento. Ma le sorprese non finiscono qui. Sul palco del Giffoni Music Concept 2023 si alterneranno artisti di successo del panorama musicale italiano e internazionale. I concerti (gratuiti) saranno condotti da Rebecca Staffelli, speaker radiofonica di Radio 105 che presenterà tutti gli artisti in line-up. A supporto della conduzione ci sarà anche Elena Scisci del Giffoni Film Festival. Le due conduttrici sapranno coinvolgere il pubblico con interviste, giochi e sorprese.

Questo l’ordine di esibizione degli artisti: il 21 luglio Alfa, JPata, Off Samuel, il 22 Federica Carta, Iside, Luigi Strangis, il 23 Gianmaria, Follya, il 24 Ermal Meta, il25 Rosa Chemical, Junior Cally, il 26 Diss Gacha, Maninni, il 27 Emanuele Aloia, Berna, il 28 Merk & Kremont, Lolita, il 29 The Kolors, Bleu Smith.