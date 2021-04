Giuseppe Fiorello debutta alla regia

La prossima estate, infatti, dirigerà il film “Stranizza d’amuri”. È il racconto di un fatto di cronaca realmente accaduto in Sicilia negli Anni 70 Giuseppe Fiorello Redazione Sorrisi







È quasi tutto pronto per l’esordio di Giuseppe Fiorello dietro la macchina da presa. La prossima estate, infatti, dirigerà il film “Stranizza d’amuri”. È il racconto di un fatto di cronaca realmente accaduto in Sicilia negli Anni 70: un delitto avvenuto nella provincia di Catania. La pellicola affronterà a viso aperto temi come la discriminazione e l’omosessualità.