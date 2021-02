Gli Oscar saranno a distanza

16 Febbraio 2021 | 8:45 di Matteo Valsecchi

La cerimonia per la consegna dei premi Oscar 2021 dovrà fare i conti con la pandemia. Prevista in calendario il prossimo 25 aprile, la serata più attesa dalla cinematografia internazionale si svolgerà con una formula inedita: non volendo rinunciare alla presenza del pubblico, ma per impedire contatti ravvicinati, l’evento non verrà ospitato esclusivamente nella sua sede abituale, ossia il Dolby Theatre di Los Angeles.

Verranno, invece, allestite diverse location in varie parti del mondo per evitare, per esempio, agli artisti non americani lunghi viaggi all’estero. In realtà già negli Anni 50 si svolse qualcosa di analogo, quando gli Oscar si svolsero in simultanea a Los Angeles e New York. Ma questa volta l’organizzazione ha in mente qualcosa di molto più ambizioso, visto che tra la località coinvolte potrebbero esserci Londra, Parigi e Seul. Infine non è esclusa la possibilità di collegamenti virtuali come avvenuto agli ultimi Emmy Awards a settembre.