“Godzilla x Kong: The new empire”: il quinto capitolo del MonsterVerse è in arrivo

Un breve video teaser ha rivelato il titolo e la trama del nuovo film con protagonisti i due kaiju Godzilla e King Kong Cecilia Uzzo







Una manciata di secondi e immagini evocative illuminate da una luce rossastra: tanto basta per cominciare la promozione di "Godzilla x Kong: The New Empire", il nuovo capitolo del Monsterverse che arriverà in sala nel 2024 (per ora è nota solo la data di uscita negli Stati Uniti, 14 marzo).

I fan del MonsterVerse sanno bene che si tratta dell'universo narrativo, prodotto da Warner Bros e Legendary Pictures, in cui esistono i “kaiju” (mostri tipici della fantascienza giapponese), come Godzilla e King Kong. Diretto da Adam Wingard, di nuovo in regia dopo il precedente “Godzilla vs Kong”, il quinto film metterà in scena «uno scontro colossale tra Godzilla, Kong e una nuova e terrificante minaccia». I due kaiju protagonisti, di cui svelerà dettagli del passato, dovranno «allearsi per affrontare una minaccia da fine di mondo, così terrificante che nessuno dei due potrebbe sopravvivere da solo». La pellicola, scritta da Terry Rossio ("Pirati dei Caraibi"), Jeremy Slater ("Moon Knight") e Simon Barrett ("You’re next"), racconterà ulteriori dettagli sui Titani e sui segreti di Skull Island.

La trama

Il film esplorerà ulteriormente la storia di questi Titani, le loro origini, i misteri di Skull Island e oltre, rivelando anche la leggendaria battaglia che contribuì a forgiare questi esseri straordinari e li legò per sempre all’umanità.

Il video annuncio del titolo

Il cast

Dan Stevens (il principe Adam nel live action “La Bella e la Bestia”) è il nuovo protagonista, affiancato da alcuni volti noti nel capitolo precedente, come Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle, rispettivamente nei panni della dottoressa Ilene Andrews, del cospirazionista Bernie Hayes e della piccola Jia. Il cast si completa con Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House.

I film del MonsterVerse

La saga di film nota con il nome di Monsterverse consta di cinque film, comprensivi di quello che uscirà l’anno prossimo. È stata inoltre confermata la produzione di una serie spin-off originale targata Apple Tv+.